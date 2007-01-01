Афиша Обнинск
Главная Новости Криминал Житель Обнинска променял исправительные работы на тюрьму из-за игральных карт
Криминал

Житель Обнинска променял исправительные работы на тюрьму из-за игральных карт

Евгения Родионова
10.10, 11:01
В четверг, 9 октября, прокуратура Людиновского района сообщила о замене 23-летнему мужчине неотбытого срока исправительных работ на лишение свободы. Он был осуждён за грабёж с применением насилия.

— В период пребывания в исправительном центре у осужденного в личных вещах обнаружены и изъяты игральные карты. Это является злостным нарушением порядка отбывания наказания в виде принудительных работ, - рассказали в ведомстве.

Суд заменил принудительные работы на лишение свободы. Мужчина проведёт в исправительной колонии общего режима 1 год 6 месяцев.

