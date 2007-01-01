В Калуге двое парней издевались над чужой машиной

Полиция завершила расследование дела о хулиганской порче чужого автомобиля. По подозрению в преступлении задержаны двое молодых людей из Орловской области — 20 и 22 лет, сообщили 9 октября в УМВД по Калужской области.

Как установило следствие, парни гуляли по городу в состоянии алкогольного опьянения и увидели припаркованную машину. Решив развлечься, они запрыгнули на капот, разбили лобовое стекло ногами, а потом забрались на крышу и постояли там. Спустившись, они оторвали ручки дверей и сняли номерной знак - его даже забрали с собой как трофей. Уходя, подняли с земли деревянную шпалу и кинули её на машину.

Когда муж хозяйки автомобиля вышел и крикнул на хулиганов, те сразу скрылись. Семья обратилась в полицию.

Полицейские быстро выяснили, где живут подозреваемые - они снимали квартиру в Калуге. Молодых людей задержали и доставили в отдел.

Экспертиза показала, что ущерб, нанесённый автомобилю, составил более 380 тысяч рублей.

Теперь дело передано в суд - именно там решат, какое наказание ждёт виновных. Им грозит уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений.