Криминал

В Калуге женщина украла одежду из магазина на 22 тысячи рублей

Дмитрий Ивьев
09.10, 10:03
Полиция установила подозреваемую в краже из магазина одежды. Представители торговой сети сообщили, что из их магазина пропали вещи на сумму свыше 22 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастна 42-летняя местная жительница, ранее судимая за аналогичное преступление.

По данным полиции, женщина пришла в магазин, выбрала несколько вещей, сняла с них антикражные датчики, зашла в примерочную, спрятала одежду в сумку и ушла, не заплатив. Позже она продала похищенное прохожим на улице, а вырученные деньги потратила, рассказали 9 октября в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой запретили покидать город - она подписала обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас идёт расследование.

Если вину женщины докажут, ей грозит до двух лет тюрьмы.

