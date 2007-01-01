Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области вынесли приговор участникам террористической группы
Криминал

В Калужской области вынесли приговор участникам террористической группы

Евгения Родионова
09.10, 10:51
0 311
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 8 октября, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора двум мужчинам за подготовку терактов на территории России. 47-летний житель Москвы и 22-летний уроженец Краснодарского края получили длительные сроки заключения.

— Оба осужденных вступили в запрещенную террористическую организацию, созданную украинскими спецслужбами. Они занимались изготовлением и размещением взрывных устройств в разных регионах страны, - пояснил 2-й Западный окружной военный суд.

— Один из обвиняемых в своем доме в Кировском районе Калужской области производил взрывчатку и самодельные бомбы. Второй участник группы занимался размещением на объектах, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил старшего участника группы к 21 году лишения свободы, младшего - к 18 годам. Также назначен штраф в размере 600 тысяч рублей каждому.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFOd1hIOHlsMnY2ZCtIdG03cFpuSUE9PSIsInZhbHVlIjoibCsyOTdBMjY0dWJhWHRoV1ZmbVR6eWRtUWhuTGlaL0NsYXZRNDZiajB3Y2QyT0Zxb2RYdDZ4bW9uVzRKY1RyaFVwQ2dnSWlpZVNhMEdzdFNwVEgyRUtjbm1iU1IxRE9OdE15MHhQbW9jMkVzQk82Zi9RSDJPYW4zNmQxSEZiU1V0WWwwdTNKQTdTSWducHJSWWxPa2xHbDExT3hERHM0ZDlFZS9SRFVockhiMlpqc284WGVuSTcrdlFCbmpEWVErTG1TTk9tYzY0N1JmeE5FVFRHS3c4MGJ2SFF6VDI5MTdseTFMazBrWXErc0twdEp4ek05NG9LSi9NVVlZVG45eVIwNFNCbU1ST2dJSzMzQ3ErYTk1UmtJT2RmTVVGWWJ1WVRtUStSYzRKYzFlZ1JvczdxaGNNZXRjNit5aERGaXFPWmxrV0RuMkhlb1FGZWZ6RVY2WXVKbytXbzYyVlpKenJINjlmcHNRRkNtYnNEN0xVSHllaVJmbitHWkhoK3hFeDlwdFZqQnVxS3diK0cwS1JxY3BZR3ZMTHdoSWo5TE1UZDBpczJnNTQxWEU5aE04WnpTTGNsdFYza2lTZ0NsNSIsIm1hYyI6IjAzOTlkZTJmOTZhOGViN2QyNTI3MTk2NmUyZDE2NzI4Njg4MGU0NmE4NWM4YWZhM2I1OTU1ZDc4NmEyYmJhOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1sTDBWbWFUdE10WTBnRzdyanFPUXc9PSIsInZhbHVlIjoicWhtakx3c2RyZEpZdmVjL1Fxc2hIU0RLUHE1UzBsWC9oVjBRVTRIMmJqNVI4US8zZFlzNnl3LzVGS0xycGdjRFZXblN2SFpzaW9DRjJ4NUhqSDJrWm9RekdOR054YlhHbms2QmJSaXdXYlgrQlVoRlUzUG5pWXVGMFZNV1g5UjYrSVJyUEM0S3pYaCtWYnNFSnp0Tk1EWDJjOHFjSG1oZHRDZFdtK3BqU2RNbEtLOGdyQmJUZkYwcWJxMmpvZWY2WU11ZC9vaSs1L2NtRUZCMVlxNysrcitIelpCN3lTM0t1c1d1MkJUdFdCK1c1dU9hN0pQQlpHSDF2TEIzaFE2ZDd5YjVodFRsS3hYWEpUUFVEeXpJcU9GaHJyVFBQY1VYU01CWS9Pc2hZbDFyK1hqdUI1NzJsTmZUaG8vYmJabnBOalBiZ0NlTVo1d2M1b3BNSGJZZ0dpZFp3UWY3N0E3MEV4KzhNeXhzRUh0blV3cXIxeU1wRitTeVFzMFYvNk5UNDIvS1pwV2V1VlJ1ekk4Y1N2TlAvekpUNC9vL0diQTNoQURxMEg2Z2hSc2JjTU5HMDhTN3U2TzNqRGRjeVhNNk9BZGNBU2tmM0FwTksxSVBXY292a0FUZnd6ZktUYUVCZ2ZCTlh5M3ZGNUoxMUtyaERwVWRHRjFDMzQxNXBkNWVQWkhPVmpnVERUTkE4cytMbFE2eFM5REN1YUM0ZStwUGZTd01taXVYTzhxekxLME41N0cyWTRoYnpmc0thZkZpWDBhSks2K2JjOGx0OHFYZG43VGFjdlVaajVOVHQ0cVVFTWhtOHJBUy9YNTgzaFJtcDVrNVJVNHBLcDZrWlRGeiIsIm1hYyI6IjdjODhiNjM3ZWY2M2E1Nzc1MjRmMGNmNTJjYmYzMGYwODEzMjI5ZmZkZWQ3M2IzNzdlOWQ4NDQ0ZjNmOWRiMzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+