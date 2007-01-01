В Калужской области вынесли приговор участникам террористической группы

В среду, 8 октября, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора двум мужчинам за подготовку терактов на территории России. 47-летний житель Москвы и 22-летний уроженец Краснодарского края получили длительные сроки заключения.

— Оба осужденных вступили в запрещенную террористическую организацию, созданную украинскими спецслужбами. Они занимались изготовлением и размещением взрывных устройств в разных регионах страны, - пояснил 2-й Западный окружной военный суд.

— Один из обвиняемых в своем доме в Кировском районе Калужской области производил взрывчатку и самодельные бомбы. Второй участник группы занимался размещением на объектах, - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил старшего участника группы к 21 году лишения свободы, младшего - к 18 годам. Также назначен штраф в размере 600 тысяч рублей каждому.