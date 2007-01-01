Афиша Обнинск
В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 5 миллионов рублей
Новость дня Криминал

В Калуге пенсионерка отдала мошенникам 5 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
08.10, 10:34
В Калуге пожилая женщина потеряла и квартиру, и сбережения - всё из-за телефонного разговора с мошенниками, сообщили в среду, 8 октября, в региональном УМВД.

Как рассказала калужанка, в марте ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что её данные попали в руки мошенников и имущество пенсионерки под угрозой. Чтобы помочь поймать преступников, он попросил женщину перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Пенсионерка поверила и выслала деньги.

Прошло несколько месяцев - и звонок повторился. На этот раз «правоохранитель» сообщил, что злоумышленники теперь хотят завладеть её квартирой. Чтобы обезопасить жильё и помочь следствию, ей предложили срочно продать квартиру и передать деньги на специальный счёт. Женщина согласилась, продала жильё, упаковала наличные в пакет и передала их курьеру, которого прислали мошенники.

Лишь спустя несколько дней она поняла, что всё это время общалась не с полицией, а с аферистами. В общей сложности она потеряла более 5 миллионов рублей.

По её заявлению возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас полиция ищет тех, кто стоял за этими звонками. Следствие продолжается.

