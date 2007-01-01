Афиша Обнинск
Житель Козельска проведёт в колонии 74 дня
Криминал

Житель Козельска проведёт в колонии 74 дня

Евгения Родионова
07.10, 15:45
0 453
Во вторник, 7 октября, прокуратура Козельского района сообщила о замене наказания 53-летнего местного жителя. Ранее мужчина был признан виновным в краже. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.

— После постановки на учёт в инспекцию осужденный начал злостно уклоняться от отбывания наказания. Мы настаивали на более строгой мере, поскольку осужденный демонстрировал пренебрежение к судебному решению, - пояснили в надзорном ведомстве.

Неотбытый срок исправительных работ заменили на 74 дня лишения свободы в колонии-поселении.

