Житель Козельска проведёт в колонии 74 дня

Во вторник, 7 октября, прокуратура Козельского района сообщила о замене наказания 53-летнего местного жителя. Ранее мужчина был признан виновным в краже. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ.

— После постановки на учёт в инспекцию осужденный начал злостно уклоняться от отбывания наказания. Мы настаивали на более строгой мере, поскольку осужденный демонстрировал пренебрежение к судебному решению, - пояснили в надзорном ведомстве.

Неотбытый срок исправительных работ заменили на 74 дня лишения свободы в колонии-поселении.