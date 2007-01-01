Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина получил 4 года колонии за избиение деревянной доской
Криминал

В Калужской области мужчина получил 4 года колонии за избиение деревянной доской

Евгения Родионова
07.10, 15:20
0 144
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 7 октября, прокуратура Ульяновского района сообщила о вынесении приговора 41-летнему местному жителю.

В мае мужчина распивал алкоголь со своей знакомой. Между ними произошёл конфликт. Мужчина ударил её деревянной доской по голове несколько раз.

— В результате нападения женщина получила тяжелые травмы, - сообщили в правоохранительных органах.

Наказание назначено в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlLVzNsYjJ6cUdMSnJCNzBuM0V2TXc9PSIsInZhbHVlIjoiQ05DSzl1ejkzS3ZjMW1QRmlMWVhiekZMMEpsKzR5RWx1enZ1bUVKUkJOdU1xV1lEYWkxaDdVOERhMDdvdnNHTXlKRFZUbWp3VEpzcjg2NUVUeWhBdFpHT1dhc3FhaEY0OHdkaTh2clBpclgreUxsMXBDVUl4R3JPM0JpSUZsUzdQMU1jdmRmRGgvMHkwd01mNHBVTlA1TURNK1dRcTlQS2ZTb21aTlV3d29VTytPZEJ4TG10bkU0NDU2RmtYNzlyc3QvS2lFVW1kNG53Qk5YU2lUY01BNWU2M3AvMVNWRnJ0VjBuNzRIdm9CZFE1YnAxcmd5UVd6a0t1Q2MvL2owcmRqNU94MVBlRjAyVFVrbHA0VUtaZDNtYXFUMFZJalk2VHNzVStaSC9JUGdsaXFjWkMrVndRQ1kxeTZmQzFXNmFrdDhuak1FSk1ZVVBjd0RSV1NXNGhVenBlaTBUOWJKa3hrQ25SS0R2T25UOUYxaGNWZVhsb3VndXVYcTVnQk1ZUWZYYlJkcWp3N1pKY0V6QkhpVkRNQ3pNN3hreDNFRU9FeDhKVkF5SFBtemZhV1kzd252VndDWkQ4ZXVZOEpDZyIsIm1hYyI6IjM5YzQ0ZTc3MDc2Yjc5YjM5Y2EyYmY0YjQ2NDY1ZWM3ZDMyYjBlNTk1N2U3NzYyNTVlOGIxNmRkY2U3YmNmYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldNNXZ0R2RBME1SRXBTSDdXaEpuMlE9PSIsInZhbHVlIjoiNDIyRXdCVlIzelIzNG96Mmp0TU1wSEw1dUdqZ3RMcFpTc3hGMExkRDNielpWSlprMzRXb1M4U2FTRkdvTE5LaGNVTUxzdkdHYzJad3JBTy8wOXlCbStrdG1MMzR6YlE0VjM3VzF4RWJHZVlFdENhY2Fya3hrVnI3SUVwbFlNTjljTUhIYVp2OFh5QlhLUGlZS1hjZDgzU0JGWkhicllMNklmS0tDV1VkVU9rRjhpeGJQekZ0Z1pxdG9kZktWUk05b2FHb0xLOU9DTWNyM2RsUWJsSUhKRTV2enJXMUlBS3k4eXBLYUlNNEUwekVvMzZqdzRlcGp1N1pVOFkrcEM4TzdJdHg4VERPeDFOK0hvcUV6dFV0QUpWRllCVDJQSnNBZ3BRWk5tQlRIWGJhd1c1WC8zeFQyOHdYdmF5S2lwdTF3UDNzNEVDdlJXdTRIZ0dXSllmeGZGNGRwTUY2U1RuZXJ0NSt5dW1ENDhzSjdHNll3Sms3TjErVWVibmZWdlpPVWtCdnR0UEU0L0lpdzBKbXhiVVQ4cW0wbzYwa3BZbUNpTHlhUTkzZDA3WHRrNk4wbFd3RjhOcEdPU29udTM0MlpNNVloWU1jRld3SUNJYU94MzRsWXpraDNnV3o2c1hIMW8yUXpXVXBlZVRNVFB4eHIwcUZUZlRISnNSaDJSZDltbVMvQ0s4bHpDTllCaDU0Q2pBajJnbHlCdlpoNW5rT2xyQnZNZWN1TGFiQXRjbGRkL1JDd0xPUE1HQmxOZXNXSkF2Myt4ZUwwa3dsWjA1QWhQN3ppQVlGZTFvMG9lVzR0c0lOemRCZTZya2tyaTRjdlppVFlhWThxVDJ1cnhMKyIsIm1hYyI6IjQ2NDAxMjJkMDRlYTEyNTg3MzRlYzY1NmJiNTdjODkzNGFiNGRmNGFlNWE5OTZiM2YzMTMxYmY5YTI4NTdjMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+