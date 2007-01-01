В Калужской области мужчина получил 4 года колонии за избиение деревянной доской

Во вторник, 7 октября, прокуратура Ульяновского района сообщила о вынесении приговора 41-летнему местному жителю.

В мае мужчина распивал алкоголь со своей знакомой. Между ними произошёл конфликт. Мужчина ударил её деревянной доской по голове несколько раз.

— В результате нападения женщина получила тяжелые травмы, - сообщили в правоохранительных органах.

Наказание назначено в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.