В Калуге и Козельске задержали троих торговцев наркотиками

Следствие завершило расследование дела в отношении троих жителей Калужской области - парней в возрасте от 18 до 20 лет. Их обвиняют в попытке распространять наркотики в Калуге и Козельском районе, сообщили 7 октября в полиции.

По данным следствия, с января по июнь молодые люди работали курьерами для нелегального интернет-магазина наркотиков, который действовал через один из мессенджеров. Они получали крупные партии запрещённых веществ из тайников, а затем сами делали закладки в разных местах региона.

Полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков и козельские оперативники пресекли их деятельность. При обыске в телефонах задержанных нашли фото с координатами и описаниями мест, где были спрятаны закладки.

Всего следствие установило 49 эпизодов попыток сбыта. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».

С момента задержания все трое находятся под стражей. Если суд признает их виновными, им грозит до 15 лет лишения свободы.