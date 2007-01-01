Афиша Обнинск
В Калуге задержали мошенника, притворявшегося проституткой

Полиция задержала 24-летнего мужчину из Волгоградской области, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он выдавал себя за девушку, чтобы обмануть местного жителя, рассказали 7 октября в полиции.

Молодой человек скачал чужую фотографию из интернета и разместил её на сайтах, связанных с интимными услугами. На него вышел калужанин, который захотел воспользоваться предложением. Мошенник попросил перевести предоплату и несколько раз убеждал мужчину отправить деньги - тот выполнил просьбу и перевёл в общей сложности более 22 тысяч рублей.

В последнем сообщении злоумышленник назвал вымышленный адрес. Когда калужанин приехал туда, он не смог попасть в квартиру и понял, что его обманули.

Подозреваемый признал, что потратил все полученные деньги на личные нужды. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

