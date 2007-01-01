В Калуге мужчина украл 12 банок молочной смеси
В полицию Калуги обратился представитель одной из торговых сетей: из магазина украли детское питание на сумму свыше 25 тысяч рублей, рассказали 7 октября в УМВД.
Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и быстро установили подозреваемого - 41-летнего местного жителя.
По предварительным данным, мужчина зашёл в магазин с собственным пакетом, взял с полки 12 банок молочной смеси для детей и просто вышел, не заплатив за товар. Позже он рассказал, что продал всё прохожим прямо на улице, а вырученные деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому запретили покидать город - он подписал обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Если вину подтвердят, мужчине грозит до двух лет колонии.