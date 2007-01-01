Суд отказался смягчить приговор калужанину
В понедельник, 6 октября, прокуратура Калужской области сообщила об отклонении ходатайства осужденного за жестокое убийство бабушки и разбой. Преступник просил заменить тюремное заключение мягким наказанием.
В феврале 2007 года мужчина решил завладеть деньгами и имуществом пожилой родственницы. Он напал на женщину и задушил её телевизионным кабелем.
Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.
Осужденный отбыл обязательную часть срока и подал прошение о смягчении наказания. Представитель прокуратуры возражал:
— За время заключения мужчина неоднократно нарушал тюремный режим, - сообщили в ведомстве.
Суд оставил приговор без изменений.
