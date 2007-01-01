Жителя Калужской области арестовали за взятку лесничему
В понедельник, 6 октября, прокуратура Калужской области сообщила о заключении под стражу 42-летнего жителя Кировского района. Мужчину обвиняют в даче взятки участковому лесничему.
С августа по октябрь 2022 года участковый лесничий намеренно внёс ложные данные в документы об оценке одной из лесных территорий. Участок был выставлен на продажу по заниженной стоимости.
Подозреваемый передал лесничему 20 тысяч рублей.
Прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.
