Бастрыкин поручил ускорить расследование дела об избиении калужского подростка
В понедельник, 6 октября, этот вопрос прокомментировали в Следственном комитете.
Жительница села Перемышль пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, что год назад группа подростков избила ее 16-летнего сына, но до сих пор никого не привлекли к ответственности.
Сейчас расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил своим подчиненным ускорить процесс.
