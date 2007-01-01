Афиша Обнинск
Бастрыкин поручил ускорить расследование дела об избиении калужского подростка
Криминал

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела об избиении калужского подростка

Дмитрий Ивьев
06.10, 14:18
В понедельник, 6 октября, этот вопрос прокомментировали в Следственном комитете.

Жительница села Перемышль пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, что год назад группа подростков избила ее 16-летнего сына, но до сих пор никого не привлекли к ответственности.

Сейчас расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил своим подчиненным ускорить процесс.

