Жительница Малоярославца 10 лет получала пособия на ребёнка, которого не существует

06.10
В Малоярославецком районе завершили расследование дела о мошенничестве с детскими выплатами, сообщили 6 октября в полиции.

По версии следствия, 48-летняя местная жительница в 2014 году купила поддельное свидетельство о рождении, будто бы у неё родился ребёнок. С этим фальшивым документом она оформила пособия и на протяжении десяти лет регулярно получала деньги на несуществующего ребёнка.

За всё это время ей удалось обналичить более 850 тысяч рублей.

Дело передано в суд.

