В Калуге подростки украли питбайк

Житель Калуги сообщил в полицию, что у него украли питбайк стоимостью больше 120 тысяч рублей, рассказали 6 октября в управлении МВД по Калужской области.

Полицейские быстро вышли на след и задержали двух местных подростков - 14 и 15 лет.

Как выяснилось, вечером ребята шли по улице и увидели припаркованный питбайк возле одного из домов. Один из них начал отгонять мотоцикл, а второй - смотрел по сторонам, чтобы никто не заметил.

Добравшись до дома одного из подозреваемых, они сняли с питбайка несколько деталей. Потом разобранный мотоцикл переставили на платную стоянку, где его и нашли полицейские.

По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вину подтвердят, подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.