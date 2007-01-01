Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге подростки украли питбайк
Криминал

В Калуге подростки украли питбайк

Дмитрий Ивьев
06.10, 10:08
0 71
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Калуги сообщил в полицию, что у него украли питбайк стоимостью больше 120 тысяч рублей, рассказали 6 октября в управлении МВД по Калужской области.

Полицейские быстро вышли на след и задержали двух местных подростков - 14 и 15 лет. 

Как выяснилось, вечером ребята шли по улице и увидели припаркованный питбайк возле одного из домов. Один из них начал отгонять мотоцикл, а второй - смотрел по сторонам, чтобы никто не заметил.

Добравшись до дома одного из подозреваемых, они сняли с питбайка несколько деталей. Потом разобранный мотоцикл переставили на платную стоянку, где его и нашли полицейские.

По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вину подтвердят, подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJPNDY1S1FDOVZwNEF1OGcrQ1BCYUE9PSIsInZhbHVlIjoiNXFtcjJoWk0yYTVJc0pUQkl0ayt2RHBLNG5rL0RzSXQ0MXVBQzVFMnpIVHdrODR2UnN2akgrU3dabVpaL3ZUUktrbDhNVEJGQVFwTWsxSWFMbEhDWG1DL1EzcW1zZzlhZzdUa1VNSUtpNzJtR3FZMTh3amVyWm5TUEQ0RlJtbmg5bmN2Qi9XUWh1Z2RoS0h2WkhXSlZ5MExnbFF5S1lGTEprYmxVVFIyVDJHS3Nrd3dnQUszQkRUaDArZDB2UGtXcGlGMWFVc1JjQXZJRi9FQ3labE1OZWgrRlUraEJXRy9aSm1FZmtNM2kyYnZiT1V1eGQzVU81dlNPK0pweXFCYktndkkzWGpycDIxa21QcmhmUnRxTFhnOFBVYzdNOGpkR3ZCRk5DdGNLT09FdFdMeHFTRlZlTzNEaHA1MkxxVlpnYjYwNWtraWhaTzk2dDVhRU81TVVhQXJ5d2JYNFJOQmpzQ3RqWmhETlR4UFg5YXpFTHZGK2hmSk5IT0trWG1QMlpJVThBSlpVb3dwUms2dndKMGsyWlRIb3EyR2VvMzZiSzZsOTNBcnFzb3g4WHpqL0VORUxZQ1RwNm1yTUVvYyIsIm1hYyI6ImFkZGM5YWI3MWNhZmY1YzgxMjdkYTE0ZTUyOTBhZjQ0NjRmZGE5NTM0Y2E4NzNjOWZhMDI5NGQ1ZGUyNmI0ZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJGOGF3UU8wOTNGMTJPS2ZiVXlZeUE9PSIsInZhbHVlIjoiMmhkbzAvUmtoQS9yNzZxcGJoRFFtM1pXeDdTa3pCSXlsQmM4N04xOS9qMDFIOGtydWtCc0VqbU5yeFVMZlBkVnVvR1VtZnp5OUdTZk83SEtuL2FseVVJanhidHJhV1BtQ0NtTWJuQjdWUmdFdithS3VwWE9Ncnc3cGYvRjhYOGFmbmNMaWxjczcxUi9LRFVzT0pzUVFHd3RtSW4xVnBTd24rSVg2dWtsWUswVkdWVDFIM0JSZDN5UWR5eGg3VTBycG1peHY0a2tYMndrUUxJOWNCMTRNWk9TRS9oN1R3bmxxMFNTSEVmK0JIVEhRTzlHZks1NWwwSjA2T2wrKy9uTU40UEpETXR2NXA0dGRyRFdjc0MvZ3Q3akl3eDhPTnBldzZqMFNFby9VVG1iQlh2Q3BsL0piU29HSWhjdXhXa2hMN2RtdlFKSTZ6Nm5lZHlmTUVsTjB6UkI4NlpwcWdwcVY0SEQ1S2FQVlBRSmt6cjRnNFg0ekhYUXlwWHB5OGRYRWE4WW5iUHR6UDlSZVpJZ3Z2U29FYjFReDJXMmZNb3FFOSt6TnFzUHlVRzdCM1kwZjhMSmE5bncwQlFlTmgreGxQamw3Y2xMc1VGRldIcjRlUUZ2ZGNzaGpUcFZRdWI2R3JHZlVraGEvbUNXQXZQb1U0Zk5LQmh6QjJ0R0FVL2QrQjgrdVArbjFDd3dVcThYNVlwcDlNMXp1bFI4eGp1cWdBVGFVTVZoZUZLdjBPL0I3bTBWei9FQTZGelRoWFN0OFhBaExSYnV6dGdzVlNLMGJ6aEMrRm1aY3FnK3V6RlhkU3pXS3o0VTAySzdta084RDczdWJab2syWmppOWQwSCIsIm1hYyI6IjhiYmI1YmVjM2VlM2FlZGFjZGM2YjkxNDY5Njc4YzZjODRjMWQwYjg0YmUzZjEwNTQ5NzgyMzg4MjU0NjMwNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+