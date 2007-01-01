В Калужской области избили военного, лечившегося после ранения

В пятницу, 3 октября, региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

- В ночь с 17 на 18 апреля в поселке Товарково два местных жителя выломали дверь в одной из квартир и проникли в нее, где подвергли избиению военнослужащего, проходившего лечение после ранения, - заявили в СК. - Злоумышленники использовали верёвку с гайкой и газовый баллончик, требовали от пострадавшего деньги. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Один из подозреваемых страдает психическим заболеванием. Его могут направить на принудительное лечение. Второму грозит срок за разбой, проникновение в дом и нанесение травм.