Криминал

Житель Владимирской области обманул калужан

Дмитрий Ивьев
03.10, 12:39
0 106
В Износковском районе расследуют уголовное дело против 59-летнего мужчины, жителя Владимирской области. Его подозревают в двух случаях мошенничества, рассказали 3 октября в полиции.

По версии полиции, в начале 2025 года он приехал в район на заработки. Познакомился с местным жителем и попросил у него в долг 38 тысяч рублей, пообещав быстро вернуть. Однако денег он так и не отдал, а через некоторое время исчез.

Позже выяснилось, что приезжий обманул ещё одного человека - женщину, которая попросила его помочь купить вагонку. Он согласился, сказал, что нашёл товар, и попросил предоплату - 15 тысяч рублей. Деньги перевели, но стройматериалы подозреваемый не купил, а средства потратил на свои нужды.

После этого мужчина уехал из района. Полицейские провели розыск и нашли его во Владимирской области. Мужчину задержали и доставили в отдел МВД по Юхновскому району для разбирательства.

На время следствия суд заключил подозреваемого под стражу.

Если вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Расследование продолжается.

