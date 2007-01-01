В Калуге задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Полиция получила информацию, что 41-летний житель Калуги может быть причастен к продаже запрещённых веществ. После оперативной проверки подозреваемый был задержан, сообщили 3 октября в управлении МВД по Калужской области.

При личном досмотре у него нашли и изъяли стеклянные банки с гашишем (6,4 грамма) и марихуаной (2 грамма).

Позже при обыске в его квартире полицейские обнаружили ещё больше наркотиков: почти 350 граммов гашиша и около 3,9 грамма кокаина.

По версии следствия, мужчина планировал распространять наркотики через закладки.

В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему избрали меру пресечения - заключение под стражу.

Если вина будет доказана, калужанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.