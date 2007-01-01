Жителя Людиново отправили в колонию за ножевое ранение знакомого
В четверг, 2 октября, Людиновская городская прокуратура поддержала обвинение в отношении 40-летнего местного жителя. Конфликт произошел в декабре 2022 года. Мужчина распивал спиртное с друзьями на общей кухне многоквартирного дома. Во время ссоры он схватил нож и нанес своему знакомому пять ударов в тело. В результате нападения потерпевший получил тяжелые травмы, опасные для жизни. Суд отправил виновника в колонию на 3 года 6 месяцев.
