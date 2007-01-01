Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

В Калужской области завели уголовное дело на врачей

Дмитрий Ивьев
02.10, 13:08
Их подозревают в мошенничестве при получении выплат, сообщили в четверг, 2 октября, в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в 2023 году подозреваемая, являясь должностным лицом межрайонной больницы, без наличия законных оснований назначала своему сожителю, являющемуся врачом этой же больницы, выплаты компенсаций из бюджета за наем жилого помещения, - заявили в СК.

Преступление выявлено УФСБ России по Калужской области.

На машину мужчины наложили арест. Сейчас ведется расследование.

