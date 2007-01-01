Афиша Обнинск
Криминал Калужанка обманула пять знакомых на 6 миллионов рублей
Криминал

Калужанка обманула пять знакомых на 6 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:50
В Калуге расследуют несколько дел о мошенничестве. Подозреваемая - 29-летняя местная жительница, рассказали в четверг, 2 октября, в УМВД по Калужской области.

По версии полиции, женщина по очереди просила деньги у своих знакомых, ссылаясь на трудное финансовое положение. Чаще всего она просто не возвращала долг. В одном случае пообещала взять деньги под проценты и отдать больше, чем взяла, но обещание не выполнила.

Иногда она частично возвращала небольшие суммы, чтобы вызывать доверие, а потом переставала выходить на связь и исчезала.

В итоге от действий одной женщины пострадали пять человек, потеряв в общей сложности более 6 миллионов рублей.

Сейчас калужанка находится под подпиской о невыезде. Она обязана не покидать город и не нарушать порядок. Расследование продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства.

