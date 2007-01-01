В Боровске 29-летний мужчина напал на полицейских с ножом
Как сообщает прокуратура Калужской области, 23 сентября в Боровском районе произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов.
Согласно официальной информации, в полицию поступило экстренное сообщение от жильцов дома, услышавших из соседней квартиры крики женщины, звавшей на помощь.
Мужчина вооружился ножом, угрожал убийством и совершил нападение на сотрудников ОМВД России по Боровскому району. Обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции заключили под стражу.
Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
