Криминал

В Боровске 29-летний мужчина напал на полицейских с ножом

Евгения Родионова
01.10, 14:22
0 465
Как сообщает прокуратура Калужской области, 23 сентября в Боровском районе произошел инцидент, потребовавший вмешательства правоохранительных органов.

Согласно официальной информации, в полицию поступило экстренное сообщение от жильцов дома, услышавших из соседней квартиры крики женщины, звавшей на помощь.

Мужчина вооружился ножом, угрожал убийством и совершил нападение на сотрудников ОМВД России по Боровскому району. Обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудников полиции заключили под стражу.

Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

