Житель Калужской области больше года истязал свою дочь

01.10, 13:59
В Мосальском районе завершили расследование уголовного дела. Обвиняемым проходит местный 59-летний житель.

По версии следствия, он в течение полутора лет бил ремнем и костылем свою 12-летнюю дочь. У мужчины были претензии к поведению и успеваемости школьницы. В момент истязаний подозреваемый был пьян.

Мужчину уже ограничили в родительских правах. По уголовной статье подозреваемому грозит от трех до семи лет колонии.

