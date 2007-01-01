В Калуге задержали мужчину, пытавшегося сбыть крупную партию наркотиков

Полиция получила информацию, что 28-летний житель Калуги может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в отделение, сообщили 1 октября в Управлении МВД.

При личном досмотре у него нашли и изъяли несколько свертков с запрещёнными веществами, спрятанных в коробках из-под спичек. Среди них - около 4 граммов N-метилэфедрона, 0,51 грамма эфедрона и 0,14 грамма марихуаны.

По версии полиции, мужчина планировал распространять наркотики через закладки.

В отношении него возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

За такое преступление по закону грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.