В Калужской области мужчина ударил ребенка и заставил извиниться
Криминал

В Калужской области мужчина ударил ребенка и заставил извиниться

Дмитрий Ивьев
30.09, 17:04
29 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы села Кудиново Малоярославецкого района: неизвестный мужчина ударил ее несовершеннолетнего сына. 

Выяснилось, что инцидент произошел после словесной ссоры между детьми и родственницей 38-летнего местного жителя. Позже он нашел мальчиков в магазине, подошел к ним, несколько раз ударил одного из них ладонью по лицу, а затем отвел детей к себе домой и заставил извиниться перед женщиной.

Сейчас по факту проводится проверка. Ребенку выдали направление на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать последствия. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

