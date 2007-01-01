В Калуге пожилой мужчина украл деньги на почте

Женщина сняла в банкомате 15 тысяч рублей и зашла в почтовое отделение. Положив деньги под пакет на стол, она забрала свои вещи и ушла, забыв о купюрах, рассказали 29 сентября в полиции.

Следом к тому же столу подошёл 71-летний местный житель. Увидев оставленные деньги, он взял их и ушёл, не попытавшись найти хозяйку или передать находку сотрудникам почты.

Потерпевшая вскоре вернулась, обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

На основании видеозаписей и других данных полицейские установили личность мужчины. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ущерб уже полностью возмещён - деньги возвращены потерпевшей. Но расследование продолжается.