В Калужской области ученого посадили на четыре года за передачу информации в США

Приговор вынесен бывшему сотруднику научного центра.

- Он в ходе служебной командировки в Республику Франция, не имея соответствующей лицензии, передал сотруднику Национальной лаборатории США полученную в ходе исполнения международного контракта научно-техническую информацию, которая содержала сведения о характеристиках энергетической установки, при этом данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения и в отношении нее установлен экспортный контроль, - заявили в понедельник, 29 сентября, в Управлении ФСБ по Калужской области.

Городской суд в Обнинске отправил виновнику в колонию общего режима на четыре года.