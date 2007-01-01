В Калуге бывший директор по строительству попался на коррупции

Фото: СК по Калужской области.

Следователи завершили расследование дела против 45-летнего жителя Москвы, который работал директором по строительству в одной из коммерческих компаний. Его обвиняют во взяточничестве - получении крупной суммы денег за содействие в работе на стройке, сообщили в пятницу, 26 сентября в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина курировал строительство многоквартирного дома в Калуге. С декабря 2024 по апрель 2025 года он получил от представителя подрядной организации 1 миллион 700 тысяч рублей за то, чтобы ускорить авансирование, помочь заключить дополнительные договоры и быстрее принять выполненные работы.

Такие действия квалифицируются как коммерческий подкуп - получение денег за выгодные решения в интересах другой компании.

В ходе следствия обвиняемый частично признал свою вину и добровольно вернул всю сумму.

Человек, который передал деньги, дал показания следствию и сообщил о преступлении в УФСБ. За это он был освобождён от уголовной ответственности.

Дело уже передано в суд. Теперь предстоит судебное разбирательство.