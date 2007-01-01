Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге бывший директор по строительству попался на коррупции
Новость дня Криминал

В Калуге бывший директор по строительству попался на коррупции

Дмитрий Ивьев
26.09, 13:10
0 1033
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Следователи завершили расследование дела против 45-летнего жителя Москвы, который работал директором по строительству в одной из коммерческих компаний. Его обвиняют во взяточничестве - получении крупной суммы денег за содействие в работе на стройке, сообщили в пятницу, 26 сентября в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина курировал строительство многоквартирного дома в Калуге. С декабря 2024 по апрель 2025 года он получил от представителя подрядной организации 1 миллион 700 тысяч рублей за то, чтобы ускорить авансирование, помочь заключить дополнительные договоры и быстрее принять выполненные работы.

Такие действия квалифицируются как коммерческий подкуп - получение денег за выгодные решения в интересах другой компании.

В ходе следствия обвиняемый частично признал свою вину и добровольно вернул всю сумму.

Человек, который передал деньги, дал показания следствию и сообщил о преступлении в УФСБ. За это он был освобождён от уголовной ответственности.

Дело уже передано в суд. Теперь предстоит судебное разбирательство.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImsrRHlNc2ZGbUJWRkVuckUzbk90RGc9PSIsInZhbHVlIjoiT3BZWlBVNGp4aEYrSGQ4WEFsS1R4M0RDM1RvMndwcEZFdDNrYUM3REdESkRmRVBhK3V1cDBjb29uK0tKYjdSQUZhM21hdUVSV2lZeW51RXJZTDY3Rnc2MEc5SnphLzFzbmJVSEd6MFRVQm9xUmpzTi9GL2srUGd1a3dWZzBXTzdYM0FUcmk1UllQVnZwLzg1SmNwT3IyUW5HTFhJTTRZMS8zQzVvR1RFODJEYUpqYWs0bHA5RWtHQXA3WkRDSFhvbURrcm9DVitHbGFCOSt5UGZhY3oxTWZxYnlEeWdHQXluL1VLaW1rajdEc1QwcU1TM09BMlBkNFRJM1dROUdzV1p0bFRSb0QvR1EvWHR3Tmg0aWhJZmU2OXMrYmFCMHQvdlZpQk9DeHYyNzh0Ym1CcVByWUlCMWtodzhPSWdIZkEwd0U5NnhyV1NLaTE0TEF6a2RGQytTRUsxZW83SGYvOEdyUlc2NGcxMnBxVDczS0JtTHpTcjl1ZWtKam45Vlp4ejhTZ1lya2N0MXZuRGFSUHlyNlRpSXlxbHBUelJsOHdmQ3NXU21BdnhncDduMSt3Z3ZhamozUGxPalhldm9PaCIsIm1hYyI6IjEwNDNjOGU4MTMxYzNmZjFhZjUzNzhlNjkzNmQyODNkNWUwN2FmNTNhYmMyZThiMDg0ZWExMjZjY2M0NzNiMmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InB2NEIzbkRSZTkvQ1lwaW8vMzVWcFE9PSIsInZhbHVlIjoiU0JKcDNvWHU2V2IxVTlEa3dna2ZoVGpqRVAvQ0hUTy8vRWtmWm9tZGZ5Tk5KU3FUWHFrQmx0VTM1ZXY0OVpZLyt2d2gyTGwxckJzV3liaTVhclJNVUIyUUk4VjhTcVkzVHoza3krbDhSL1crdEFIbi81Tk42TVg4bWowdEg1SnVpeldFNGpVK21iRnhkZU9CdlRrc1RPZzFnSWNDU3g3TEFkNjJpQzBQSVdzRk00ZDlPTDNMN3NXdWNlU2JNbUN4WXR5UDI1TGlZRHlVekUvVk5FbEtQRHhTVzVPM2o2QkFVMFNUcUY5c3V1RGowZGxqbjlKaExTWWNlL0ZhZ093Vy90UjRhNnIwbmhnMmZhNFBjb3ZrMmlDdW5GUEZLYmNldXZOUmFNd2lnSStsazNoTVg1Nk5aRXdvcnEwN3JyUURDcktlaE1hL2xSSERMOFNXUVBTYUMrZ3VBcXhWY2dWanVoUlJhd0s3bUhqNmd4UFpldDBlbHBIdkMrbFN2S2MvNG5YSkxPaWFFcHdzQmlSaTVidUxMRmhBSjhDRXdGSnJFUnQxVUlFMnlJMTRud0kwbUIyM1hKNnl2NW5jQkVDblFFaTU3QWZrejB4Wm1PblpndWNJUDcxZnhGUS9iZHN3eVNpTkM3M1MwTDRmZlY4QW5oZFBva3dHRUpTVmVrTHV6T2FQWUUrNXRPTUJCZmMxWWE2UWhKUXBXd015RzlvMmtvNXJobVZrM2wrbEFuZy9ScGZ6eXBSdWlDQk5vcUMrVXlTZ08zWTAyOTQ4NVg3bldGN0o5Y0FPWEJFSE1NOVVadHluTnhSTEhoeHhmNlQ0cmZXY1BNK2tUckVNZGFNciIsIm1hYyI6Ijg0Yzg3NjBiODM3YWNkMDJhNWI0NjhlNjRjMTJkNWQ5NGM1ODIyZmNjZDU4ZGFmMWM5NjMwZmY5M2E4NDcwYmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+