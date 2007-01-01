Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Главная Новости Криминал В Калужской области мужчина напал на знакомого с ножом
Криминал

В Калужской области мужчина напал на знакомого с ножом

Дмитрий Ивьев
26.09, 09:24
0 184
Читайте KP40.RU:
Полиция расследует дело о тяжёлом нападении, произошедшем в одном из домов в Малоярославецком районе. Подозреваемый - 31-летний местный житель, ранее судимый, сообщили в пятницу, 26 сентября, в региональном УМВД.

По версии следствия, вечером он пришёл к знакомому и сразу начал ссору. Во время конфликта достал нож и нанёс мужчине несколько ударов. Пострадавший выбежал на лестничную площадку, закричал, зовя на помощь. Нападавший в это время скрылся.

Соседи услышали шум, вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с серьёзными травмами. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила - ему причинён тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили пострадавшего, установили личность подозреваемого и задержали его. Сейчас он находится под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Новости компаний
