Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге устроили драку в бильярдной
Криминал

В Калуге устроили драку в бильярдной

Дмитрий Ивьев
26.09, 10:13
0 420
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что приемное отделение обратился мужчина с травмами, которые могли быть получены в результате конфликта.

Выяснилось, что инцидент произошёл в бильярдном клубе. 27-летний житель Калужской области вместе со своим знакомым отдыхал и играл в бильярд, но между ними возникла ссора. В порыве гнева один из них схватил бокал и ударил им своего приятеля по голове, а затем кинул в него бильярдный шар. В результате пострадавший получил травмы.

После этого нападавший скрылся. Потерпевший обратился за медицинской помощью.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в городе Людиново. Мужчину доставили в отдел для разбирательства.

По заключению врачей, у пострадавшего - лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением предметов, использованных как оружие. За такое преступление грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 26 сентября в УМВД.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRqRWhhSy90Z1hzVy9FVkJFSFhlOVE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2h2UHhMVnRtV3o4LzRRQklJTnRPOTl0cUt1UERMMFh2ZXkxRWM0dWJ4cTZHSmVoajZGVU15a2U4QTFiZVlNTTVCdmtHTkNML2xFdlhkZHpQSWJsVmwxZjJiNHg1L1ZYakZCWnJCM0luRWcwckxPOWxHM3Q2bWdXUWx5dmxGcVFUR3hTRE9QNTE4NDBPbGx6WWtIZzVjcXE5QjlRNnhHV0JIb3NkejZMMEFvVjROaS9UeXlNN3ppWWN6THlkcHB4aDRsM1FJNGdQcElTL011RkNpTit1YUduVTNmcUFJOTk5eDBUMlhmK2hMY0JOU2xKWnlkUzl2QlFIdUdkaGo2cllSNkE5RUE0ZjYreG1mLzMyd2hjTzRhckNIRU5vVlZqcU9GcC93aFpxR2hHQm5yUWJRSVcybVllZUtkaGhVKzdib0NEdlcwc01CSktCNkpkY3lFV1VZbGc5T3M5UmIzMmdzR2xURHZHN3c0cktiU1RWRzR6ZlhXZUhHUE40TXM1L1llT3dVRUwwQjJSUERvNDVTR1ZVVTRMUjJEU0NsNThtYURneVpjOEVlV3puS2p2YUVUSjU1aW9EL2p1b1RVeiIsIm1hYyI6IjZjMjUwZTNiZmRhNjc4NTkxZWU3MjYwYzU2NjU5ZmRhYTgwNzNiYmZkNDI2M2QzNDM0N2Q3NDViYzIyOTgzNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imdxckxla0loNHU5eVhUMDQvcXUyNlE9PSIsInZhbHVlIjoiWW0xVmR1RENYWlI1WEpiRjh4eTFWbk14S2l2bjNYZDJiaXJ3a1RhMEx6RjBwdlFSSXBuVncwWE9JTysvTUZZRkhBSERoTmI0OGdBSm5CdmxmYVh4SDJsN0hSL2JkQ0wrR1EwWHg3eXhnS1lJSGk2YXd6RXhIR0ZlY0tLVk9zY3hqVVZGOXNHNUdJSXRXaDRMNTY4bU50UzZoZ1ZPTzdXWU5abWFTb2tQOWZVbGlDNnpNV1lRaWtSZTRXR0JlbjRQT0dnT2M2WGkxS2JDME9ORE50dmhuK256UXp5UDljbm8xMW1ZT055WCtwM3ZzNDR4TlNFQXNEOTdpWGxieUpzdEk0MnZaSXVadEd5aGhyRXhFZWxIQlphLzVXNUttSHA5ZDRnNlhJbjhvcnlsQVBRb2R0b0tuZ3N3VlVjZGdwWG9pV20xUldkcW9RYkhmSnNXNlI0cEU2NVhqTWJNMDh3ak1mSzdYRVd1b0Z2bVlxNVBYb1pmM0hxMkpPK1Z2cTdpSXZKWW45alNDMHAvcGptN1J1VnpZNUxzMDFuT3N5NGtRUFVwSDdDcndiUktKWjU3c0NsY2R2K0YvZTRVYTJGbEhWYmtnNTBCejJ6VnlVUUxueWZPbllxWnB0WEhCaXJGOUx2Sk1CQUNsYUhtOFdaaEZCTmw0SHBMUjJQWngrRGZ5YklDQ0x2MFRvT1lGamV1VDFOUGdiNEZVQi9zdG1YOWE0NGFVamZPVXRud0x5b0JnaFZDWmpHN01QRW9xK1I1aTJqWkNtbURoOXNzNG9ncXlwTVNZckVRZ1RZbmRWSGJBb2JpNDVUV1NDc0lMbUkyUFZmenJMRURBdGkvZnFDdSIsIm1hYyI6IjMxNGNiZTIwMWQ4ODY4NDVjMjJhZWJkMTM3N2MwNWQ1YTk0ZTc3MTAzYzg0MWUwMWE1MmYxZTg2NzZiNzQwYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+