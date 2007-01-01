В Калуге устроили драку в бильярдной

В полицию поступило сообщение из больницы о том, что приемное отделение обратился мужчина с травмами, которые могли быть получены в результате конфликта.

Выяснилось, что инцидент произошёл в бильярдном клубе. 27-летний житель Калужской области вместе со своим знакомым отдыхал и играл в бильярд, но между ними возникла ссора. В порыве гнева один из них схватил бокал и ударил им своего приятеля по голове, а затем кинул в него бильярдный шар. В результате пострадавший получил травмы.

После этого нападавший скрылся. Потерпевший обратился за медицинской помощью.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в городе Людиново. Мужчину доставили в отдел для разбирательства.

По заключению врачей, у пострадавшего - лёгкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью с применением предметов, использованных как оружие. За такое преступление грозит до двух лет лишения свободы, сообщили 26 сентября в УМВД.