Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области супруги напали на полицейского с битой после скандала в школе
Новость дня Криминал

В Калужской области супруги напали на полицейского с битой после скандала в школе

Дарья Джуманова
26.09, 09:23
0 797
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

33-летний житель Спас-Деменска и его 32-летняя супруга обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти. Мужчине дополнительно вменяют хулиганство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 26 сентября.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал на машине в школу за сыном. Учителя отказались отдавать ему ребенка, и он начал угрожать им бейсбольной битой. После этого супруги направились к магазину.

На место был вызван участковый. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, а его жена нанесла полицейскому несколько ударов битой по спине. Остановить их удалось только после предупредительного выстрела в воздух.

Оба обвиняемых находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Лента настроения
9 оценили
33%
0%
22%
11%
22%
11%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhJN0pUV2pzY2l5ZzlSOUlkdkRzdXc9PSIsInZhbHVlIjoiVnBDMnI1ZFZ6MExFb1BEQ28rckEweXRYRVVFeXliL3VzS3ZhYnBvY2hRWERpRUxjWEdWQy9oejdyV3puWCtKM3F3bFBvakNEVHkveUVhVUxEZnE5OFNUODAySHBRb20zaWRSVDZLYWpqWGs4Rm5pQ25ZbzQwRlBkUkFOZDlOKzF4NVlhcFRHLy9RaVVPUERnOUUwaXlOUEhHaGoxaFNrb0phUGhxVDB0Sm9LVk0vTTY1UWxQVytINmRML3lHWnRBbUJoNFRDU3EzVGhmRFBoT2hucUpXTEtyMUdGMnhyS0ZOQVFySzVrZTM2OTY2ZzdxcFBRc0RTUkpkRjlkd1J1OVE5OG84TUJXeVZqOFhLWnVZNllCZTdtZjlZcHk0alFhYXZLcWQ0WVVrbFRPcVowajRWVXRTQXJHcWFMcnFJZjNxNCtOSkZXbWFNRDVYb2NPYzRNd3l3QXBRWWdwN3hQNkd3V2w5c2NnaEx1ZkdBTmFPbmtxcVpqWUhaU294a1FJU1VLeWl3aFJVM0RldHZSNnhaZWNZZU04Qm8wOFZEOHJKQlRyc25wc3lhc1lGMmRxY21LbW9naFVnWU00OXJIcSIsIm1hYyI6IjVlNzhiYjRmMDU5Njk5Y2ZhYzFmZTU3NTg4NTE1OTAxMDFiNTVkMDA3OTY0NzFjYWRlNTU5NTQ1NzEyNDRlY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVnWWlicDBndk1JOGpLN050S1p1SlE9PSIsInZhbHVlIjoiRFQ1dUdCV1ZMdyt5WE5sMVRGWXdla0VBY2ZzaDhBd211Mk1ucHpFaXR4dVNhcUtMTzZvUTlnRDY0b0p4NDdYVUFUNndqRko0RkZwNWJqOXh2NmorVXUveGRSRVNTcGh5YUVZVHlURTVJZkQvbW1VQWVPYjZDajE4eHNLckhCVDJNVTNmKzB2cXJHSHRFVis1VlRuaGZoZWNxUjFzbzlWRFpqalJkSlMrYUdab2g0OFh2ekpDcy91Ukg4QVhkWi9ob3dtckZCTjhoSXZQUFRyMnZvZ3Q1S2F3Z1BZTmNBcHZrQjNXbTJqSzRRUXFLd2loUVhWUElrdXdGaEdSK09nbkdEOHRqNndka2kyK3hXdW43MVBoZjJSY0EzZldQd0xRMlNxMGV0L3ZTU01wdG1mL2tXSDJEYmNVTSsrOTBmVlMvaFpaZ25DaEI4NVAwZXRQa3VYZGtobXAyMXZtb3RReGFWRzMwTndZTmRwVHZsV3lFN1V6Qk95ak5pcUc5enVMemt4L3RDSmRQZ1RmcGRSR28yeWl0QWpXME1pSUExcjZaYUJFMENhbXNrcXVrQVRPc0hKcGxRRlJVd3NpQkZRRVlsdXJmamdwd2kvTm5EL1Z3YXJ3R21WQjZ6SWdDTWd6U2xoZHcydFQ5VjMzSWlBaVRBd2toQkhrdE1jSFZBVmMybkFwWlhFR01naVJTbkV5Qlg5L1pzeGRYQ2wrWHJ2ZkcxTkJCMVpPRlFWdEZEa1o5cklrVjdOVWpTSkRWT3BROXpoeFpNU1RxcTYvOEtOeXdwS1N5ZW1VK1RyNG13REVQWTh1aStQb2FkWVF1eUl3aFlOdURJR0F2L09LaW93SyIsIm1hYyI6IjNkMmQ4MDYyMjBlMzBjZjZkNzEzMDQzOTViYzIzNTYzYzU0OTJmMzZjNmM2ZmRkODRlMjNjNmY3ZmQ5NjAxZDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+