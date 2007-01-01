В Калужской области супруги напали на полицейского с битой после скандала в школе

33-летний житель Спас-Деменска и его 32-летняя супруга обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти. Мужчине дополнительно вменяют хулиганство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 26 сентября.

По данным следствия, инцидент произошел в апреле 2025 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехал на машине в школу за сыном. Учителя отказались отдавать ему ребенка, и он начал угрожать им бейсбольной битой. После этого супруги направились к магазину.

На место был вызван участковый. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, а его жена нанесла полицейскому несколько ударов битой по спине. Остановить их удалось только после предупредительного выстрела в воздух.

Оба обвиняемых находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.