Криминал Калужанин пойдет в колонию за подпольный арсенал в гараже
Криминал

Калужанин пойдет в колонию за подпольный арсенал в гараже

Дарья Джуманова
26.09, 09:01
67-летнего мужчину признали виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 25 сентября.

Всё началось с того, что он купил в интернете списанный охолощенный пистолет. Однако это был лишь первый шаг. Мужчина не просто коллекционировал оружие, а своими руками переделал пистолет, сделав его пригодным для стрельбы.

Но на этом его незаконная деятельность не закончилась. В его гараже хранилась целая коллекция: винтовка, затвор от автомата Калашникова, два ствола карабина Мосина, ствол карабина ТОЗ-8М. Разрешения на всё это у него, конечно, не было.

Суд назначил пожилому оружейнику 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

