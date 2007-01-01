Афиша Обнинск
В Калуге на 21 год посадили поджигателя вышек сотовой связи
Новость дня Криминал

В Калуге на 21 год посадили поджигателя вышек сотовой связи

Дмитрий Ивьев
25.09, 12:52
1 1104
В четверг, 25 сентября, об этом сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.

Как установило следствие, трое мужчин действовали по заданию спецслужб Украины.

Судя по оперативному видео, одного из виновников задержали, когда он шел с детской коляской на перекрестке улиц Тульской и Энгельса.

Один из осужденных получил 21 год лишения свободы по статьям о теракте и госизмене. Двое других – четыре с половиной и пять с половиной лет лишения свободы за теракты.

Приговор вступил в законную силу.

криминал
