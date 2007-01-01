В Калуге на 21 год посадили поджигателя вышек сотовой связи
В четверг, 25 сентября, об этом сообщили в Управлении ФСБ по Калужской области.
Как установило следствие, трое мужчин действовали по заданию спецслужб Украины.
Судя по оперативному видео, одного из виновников задержали, когда он шел с детской коляской на перекрестке улиц Тульской и Энгельса.
Один из осужденных получил 21 год лишения свободы по статьям о теракте и госизмене. Двое других – четыре с половиной и пять с половиной лет лишения свободы за теракты.
Приговор вступил в законную силу.
