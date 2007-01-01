Афиша Обнинск
Криминал Калужанка лишилась более 1,3 миллиона рублей, поверив мошенникам
Криминал

Калужанка лишилась более 1,3 миллиона рублей, поверив мошенникам

Дмитрий Ивьев
25.09, 11:15
Женщина из Калуги стала жертвой телефонного обмана. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что произошла утечка её данных, а преступники хотят украсть деньги с карты.

Чтобы защитить сбережения, злоумышленник убедил женщину якобы обновить персональные данные. Она рассказала номер СНИЛС, а затем услышала, что для сохранности средств нужно снять все деньги и передать их курьеру, который приедет за ними.

Поверив, женщина сняла со своей карты более 1,3 миллиона рублей - все свои накопления - и отдала их мужчине, который приехал по указанному адресу.

После этого звонки прекратились, а собеседник пропал. Только тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас правоохранители проводят расследование, чтобы найти подозреваемых, сообщили 25 сентября в УМВД по Калужской области.

Новости по тегу
криминал
