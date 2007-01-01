Афиша Обнинск
Новость дня Криминал

В Калуге задержали 18-летнюю девушку за помощь мошенникам и кражи у пожилых

Дмитрий Ивьев
25.09, 10:01
Полиция задержала молодую жительницу Калуги, которая подозревается в участии в серии обманов и краж, в основном - с участием пожилых граждан, сообщили 25 сентября в полиции.

Девушка нашла в интернете работу курьером, а на самом деле оказалась пособницей мошенников. Ей звонили злоумышленники, давали инструкции и указывали, к кому ехать. Она представлялась сотрудником Пенсионного фонда и забирала деньги у доверчивых пенсионеров, якобы чтобы «перевести их на безопасный счёт».

По этой схеме она похитила около 120 тысяч рублей у одной пожилой женщины в Калуге - при этом проникла в квартиру и взяла деньги из комода. Ещё 40 тысяч - у другого калужанина, который сам собрал все свои сбережения и отдал курьеру.

Также полиция установила, что девушка пыталась украсть деньги у пенсионера в Обнинске. Она приехала к нему по той же схеме, и пока он ходил на кухню писать заявление (по указанию мошенников по телефону), попыталась достать деньги из шкафа. Мужчина вернулся, заметил её - и она сбежала.

Задержали девушку благодаря бдительности другой жительницы Калуги. Та распознала обман, позвонила в полицию, и стражи порядка задержали подозреваемую прямо возле подъезда.

В отношении неё возбуждены уголовные дела за мошенничество, кражу с проникновением в жильё и покушение на кражу. Сейчас она находится под стражей.

криминал
