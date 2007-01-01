Афиша Обнинск
Криминал

Калужанин сделал непристойное фото своей знакомой

Дмитрий Ивьев
24.09, 15:33
В Калужской области завершено расследование уголовного дела против 19-летнего жителя Кирова. Его обвиняют в том, что он распространил в интернете ложные и оскорбительные сведения о своей знакомой, сообщили 24 сентября в Следственном комитете.

По версии следствия, в июле 2024 года после ссоры молодой человек использовал фотографию девушки и с помощью специальных программ создал фальшивое изображение непристойного характера. Затем он разместил это фото в открытой группе знакомств, куда могли зайти все желающие.

Такие действия серьёзно задели честь и достоинство потерпевшей.

На допросе молодой человек признал свою вину и рассказал, как всё произошло.

Следователи собрали все необходимые доказательства, и теперь дело передано в суд для вынесения решения.

