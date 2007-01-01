В Тарусе пьяная ссора закончилась ножевым ранением и кражей

В среду, 24 сентября, региональная прокуратура сообщила, что 32-летнего мужчину обвиняют в разбойном нападении и нанесении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Обвиняемый и жертва вместе пили алкоголь. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина ударил собутыльника ножом в живот.

Пострадавший не мог сопротивляться. Тогда преступник забрал его телефон, угрожая окровавленным оружием, и скрылся.

За самое серьезное преступление обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.