В Тарусе пьяная ссора закончилась ножевым ранением и кражей
В среду, 24 сентября, региональная прокуратура сообщила, что 32-летнего мужчину обвиняют в разбойном нападении и нанесении тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел в июле 2025 года. Обвиняемый и жертва вместе пили алкоголь. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина ударил собутыльника ножом в живот.
Пострадавший не мог сопротивляться. Тогда преступник забрал его телефон, угрожая окровавленным оружием, и скрылся.
За самое серьезное преступление обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.
