В Калуге диверсанта задержали за поджог релейных шкафов

Дмитрий Ивьев
24.09, 12:32
В среду, 24 сентября, об этом случае рассказали в управлении ФСБ по Калужской области.

Калужанин в одном из мессенджеров получил задания от неких людей совершить поджоги за 610 тысяч рублей.

В нынешнем сентябре молодой человек поджег два релейных шкафа на перегоне «Азарово - Муратовка», один релейный шкаф на перегоне «Калуга-1 - Азарово» и вышку сотовой связи. Кроме того, он пытался поджечь тепловоз ТЭМ-18дм-3214.

Деньги за свои действия он так и не получил.

Поджигателя задержали на месте преступления.

Калужанину грозит до 20 лет лишения свободы.

