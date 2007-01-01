Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали мужчину, пытавшегося украсть кроссовки за 11 тысяч рублей
Криминал

В Калуге задержали мужчину, пытавшегося украсть кроссовки за 11 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
24.09, 09:36
0 524
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полицию Калуги обратились сотрудники спортивного магазина с сообщением о попытке кражи. Мужчина выбрал пару дорогих кроссовок, но, не заплатив, попытался выйти из магазина.

51-летний местный житель зашёл в торговую точку, осмотрел обувь и, убедившись, что за ним никто не следит, прошёл мимо кассы и направился к выходу. Однако его заметили и задержали работники магазина, после чего вызвали полицию.

Участковый оперативно прибыл на место, установил личность подозреваемого и выяснил обстоятельства инцидента, рассказали 24 сентября в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Так как мужчина не скрывался и ранее не привлекался, в отношении него избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Он обязан явиться в полицию по первому требованию и не покидать город.

За такое правонарушение грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlJJUnBNczBZRVdzNzRIUUZwOUl1M1E9PSIsInZhbHVlIjoiN0ZkMlZVUXlFU2tEdGFqWTNsNWY1RXBZSHljQzRIOFlHSFJSMjRmWEVVVXpobmNNNEUvOXVBWVlwQlpETmpwQTJqWEFMSTc3dkRTZ3dId2NiZjk3RGNUTkF3b2V5N09kTldzQVF6cFk5aEJPRUJqd1k2aE5wODFCSWVPUm9pNllkN0hEZXRvYjdocXVGeCt1SWJQak5XKzNkdmlPTFRvTjdjUUhHSmJDL0ZFWENaODNZNEpKS01DNlhybEhjQlU0cXZlOVkwQ3pNUUlaUWlmaWFaZmlnUi9ILzhBSjJGMnJPdFF6QldEeGJVbXdWdGNwSTViRXBBVWpyaFBMNEdDWEd3bk5OVFUyRHVaMDFYRHB2NTdHendpR3ZxZ20rNkM1ZzVsZ0xiQmx5bllPbW5pOFVYc1MrQzFPTXRHMkFybGpzOTNxSjk1WHVXenRxdGFwSERIK1pCMHdkVFZoZHdlbWlxdnpEM1ZQS0ZoZENtS1MrMVVXaUM4YlFXWWprV1dUby9xblFkWGpJQUdRdTBaR0szbzUwbFVaaWxrbmhuUk16SWN1djBYL2tlb1VsbU9JcFZqOXFtUjdOQkhFNmtuRiIsIm1hYyI6ImI1MGUwYThkMDkwMmY5ZGFiYmYxOTBkNmY0MTUzNTEzODAzOWJiMTI0Y2FjOTAxMWM5NzgzNmY1NmE2MzVhODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjQxcnAvRzd1S3EwdFJoRG9nMzh2NVE9PSIsInZhbHVlIjoiUzNBVk9abE81QW5pWUl3dzhpSjRmS0E4TmtqZnZVSVJvSW9USzlxWW9WWHVQZVVqU3JOVEU3NVZmQjBvWUtXWUU4SE9JNk1JZ2xKdzhFZ1ZlV3lwRVVnMHV1MG9XSHNwL1lBMC9CTGtIaHN1WUxNR2hjb3orLzhxNENyOTVWWlgwalNNbnFVdzRubVppR2dodmdWYXNyNzlZS3JBSGlZSXFuK0FzdDVNa3ZFc1RVdjJERGdhYWcxWXREUU01L1M3cHNUeU1xaW1qRDNPVjRCb1FYeFZhUkFkc0M0aFA5S05UOXVBV2F0cis5TEcxMmVJOE5PV0pRV2dvNWZScnF5eGZ1MEpKK3VVUHhFanlOU1RsdkhDa21tUDhFNkN5ZHlUQjVjWXVLOGxKKzlXVVNNU3F0Z3FxZVJ0ZkhCTUNMVmVXWDhQWU9QSUZTNlNyM2dJVjk4bnZISUJta2F2OEFJOGpiWXI5YjNnRTc1bWp6UnVYWDhvYmRFZzRlL0Exc0hNSjJlM3hKUTE0dGpSS0treVordTlDOHYrNGY1TXZPc05DamVIVVhkYzB1MDNVbFpMMVBlbnZFaDBTK1RUS0hDNGxORzIyZDhaSzdCVjM5MDhJU2pWRW51NlFEOGxlREthb1g1cEhyeFFWNGdETzVSZm5OdDg3ZjYzbDZBM1k0WGQ2eHcyUWRhdVNOVFkxTFQ2VU9vWFlpSWpjRy9zdlh0Y1l2RjkxTUlYWmxMcnplMXJUdDJwaEQvZ2hOT25yLzQxT0wzeVFYSkU5bkJjNmlBMnc5YTlORFlONUlRTEdQbW9ZL01JMHBqcHNJOUNzeEtTT0FGSjJuSHowRWJNL3IxWCIsIm1hYyI6IjJiMmEzZjhkNTZhYmQ5Y2I2Mzg3N2FkYmE0YzBiNTFjNjg0MTYzZDE3NTc0OTRiMTMxZWRiMzRmMWIxZGRmN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+