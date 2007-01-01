В Калуге задержали мужчину, пытавшегося украсть кроссовки за 11 тысяч рублей

В полицию Калуги обратились сотрудники спортивного магазина с сообщением о попытке кражи. Мужчина выбрал пару дорогих кроссовок, но, не заплатив, попытался выйти из магазина.

51-летний местный житель зашёл в торговую точку, осмотрел обувь и, убедившись, что за ним никто не следит, прошёл мимо кассы и направился к выходу. Однако его заметили и задержали работники магазина, после чего вызвали полицию.

Участковый оперативно прибыл на место, установил личность подозреваемого и выяснил обстоятельства инцидента, рассказали 24 сентября в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Так как мужчина не скрывался и ранее не привлекался, в отношении него избрали меру пресечения — подписку о невыезде. Он обязан явиться в полицию по первому требованию и не покидать город.

За такое правонарушение грозит штраф или до двух лет лишения свободы.