В Калуге задержали мужчину с наркотиком

Полицейские патрульно-постовой службы заметили в центре города мужчину, который при виде полицейской машины попытался убежать. Сотрудники остановили его и выяснили, что у него нет при себе документов. Поведение молодого человека показалось подозрительным, рассказали 23 сентября в полиции

Мужчину доставили в отдел для проверки. Выяснилось, что это 29-летний житель Калуги.

При личном досмотре у него нашли пакетик с веществом, которое позже экспертиза определила как наркотик - N-метилэфедрон. По словам задержанного, он хранил его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в значительном размере. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.