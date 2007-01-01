Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калуге задержали мужчину с наркотиком
Криминал

В Калуге задержали мужчину с наркотиком

Дмитрий Ивьев
23.09, 14:11
0 215
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Полицейские патрульно-постовой службы заметили в центре города мужчину, который при виде полицейской машины попытался убежать. Сотрудники остановили его и выяснили, что у него нет при себе документов. Поведение молодого человека показалось подозрительным, рассказали 23 сентября в полиции

Мужчину доставили в отдел для проверки. Выяснилось, что это 29-летний житель Калуги.

При личном досмотре у него нашли пакетик с веществом, которое позже экспертиза определила как наркотик - N-метилэфедрон. По словам задержанного, он хранил его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в значительном размере. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh0TkNpMmwyZ0ZQbWZEQVlEcWNNc2c9PSIsInZhbHVlIjoiVXNkZzJjSk1pQ0lFKzNHdzVJMkZmcmZmRHZsOXRmbTZZNFVneGYvZ2ttdDdZNjBiWmt1ZGRSQ09tZ2tCemlSb2lpbWl1UjRJSm93eWplMEdKaXg4S1drSWlyeEIvU25mdUkyMTV3dXplN2FUc1Z4blNNaFppUFRPdUZuK2k4RXBvUXVNanV5ZkZIdHVYRlpWbmJvUk9GMjJYUUZKZGNwNVhIRlpwNFZBRHZkQmM2UGhHcUdPOVlybklVWjI3MnNzNVNkZGZ1dmpIZU5pZnBNVi9jUnMwTGEvOWhDdUZWV2tlNHBXSWtwKzl6VWxjTEhTNWsrWlRRdHF5amhNRHFCTjdLWFJsZzRUVWoxQzFQTEZkcTlidExBTG1jemQ1eDdtOHR6NVRTUTg4SURaaWI4RHdJdVRRM1NPZHRWR0pOdWY0KzVyUXlMN1Voc0d4Z2xlVnVqeGxMV2kxM2lOcVBXbHJOeE9Lb1ppVWRRak9Pd21qZDdOUkJPUGdzam1ocmRtSHlHdUNSemhZNk1DMkVaWGFZM0gvRnpOYTVYaDlmMXUxNUp0NTRXU01zZkZtRStNUVlhQmJvK3pkMndTM0d3byIsIm1hYyI6ImRmNzg3ODYxOTdmMzBkZmJhNzQ4NDViYjc5M2Q0N2NhMWVkZDE5Y2QzZjk1NDUwMTFkOGMwYWNmZWY3YmFlYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZncDJCR3ZPWlZab3dmR1Vjcy90aXc9PSIsInZhbHVlIjoibU9wcTRWMUllT1JYc3hTR1ZzYWxaOEwrNFVSa09zVVIyV0RxbkJkOHlQWHhDdSszUkZxdDFaQVZPcTdodzY2VUw3M0FpZmg2YzdndUd5TlpNRVA2dm1qeTJtNUJHVGZLTWpjVmsyM2NkaytjMSt3V25zMzNrdXplK05kZDBLNU9zbVU2NTFoQWhnZGRJSitEaExPQXRKblJLOXZNZktNZTMvV3JEK3JPd2pBSUV6akliMUl1UjBmdUYvSzdnN1E4YUhuZmtjZWtSQ2hZU2VxckxKb2pSWUhkM1FWUktLWFBGaXlZdllLNGUrOGdSVTVvNlNvZjUrSnJLUjdJMGFTQzdJL3RpSllMMkp2YnlmUzN5V1p2NmJxelNqZWwxZEQzTDFJNVV0YXRuQTk4UDBvbHAwajh6aXlic3p4WlJ2WHVrUVRQRkRNNXpzaVhMNGx1N013Rk5LMmQvRk1BckROVXhvNnFkS2FmRzhYd3paVTJ3NlBvMGR4UkttVnVRWlF0TEk5Zm1Oelp6aklCZERCT0F2bCtUdE1LanBoeFNtSGpMeStsNVRxTWVzNUJGTWJEVFNNODlVVWtRUjF5OVJTdnpQYnF3SHlSSVo0Q0Zob1JXS1JoRm9lczR5Zjl1NmY1OWVXdm5pYnk0dHVnYWpDUlk1cWJjQXNJQ0NjcU1OVFVuRmlVd1VpS2N3aDluN0UvSS9WcHpBRWdjL1M2cC9ySWZmM2VCdVF5Z2FIL1N1cFJHZW92RVVsRkNqdUQrSy9vajByQldONGo1ZnNDS1V4N2ZVN2dSdUF1V3JRa0VIUEdxMUdhL2lWa1grZ0ZQdDRLZXc1Z1JZbGx5NUZLRFREWiIsIm1hYyI6ImY2MWRlYTZjNTc2OGY4MWRjMzU0OWU5YzdkZTQxMmZkNmI2ZTlmM2UxMmVjOTI5Y2ZmMDk3ZmY4MjQzOGJlOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+