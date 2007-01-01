Афиша Обнинск
Криминал

Калужанин потерял 140 тысяч рублей, пытаясь купить билет на концерт

Дмитрий Ивьев
23.09, 15:46
Читайте KP40.RU:
Житель Калуги стал жертвой мошенников, когда пытался приобрести билет на концерт через интернет. В итоге он лишился 140 тысяч рублей, рассказали во вторник, 23 сентября, в Управлении МВД по Калужской области.

Мужчина познакомился в сети с девушкой, которая предложила пойти вместе на концерт. Она якобы уже купила себе билет и отправила ему ссылку, чтобы он тоже мог оформить покупку. Перейдя по ней, мужчина оказался на поддельном сайте, внешне похожем на настоящий сервис продажи билетов.

Он ввёл данные своей банковской карты, и деньги списались - но никаких билетов он не получил. Позже ему пришло сообщение от «технической поддержки» с просьбой повторно ввести данные карты из-за ошибки. Он несколько раз выполнял такие инструкции, но результата не было. Только когда проверил адрес сайта в поисковике, понял, что попал на фальшивую страницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас устанавливаются лица, причастные к обману.

