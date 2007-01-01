В Калуге женщина похитила деньги из банкомата

Фото: УМВД по Калужской области.

В Калуге возбудили уголовное дело после того, как у местного жителя пропали более 5 тысяч рублей, сообщили 23 сентября в полиции.

Мужчина пришёл к банкомату, чтобы положить деньги на счёт, и внёс туда 6 000 рублей. Из-за технической неполадки операция не прошла, и банкомат вернул только 800 рублей. Остальные купюры остались в приёмнике, но мужчина этого не заметил и ушёл.

Стоявшая в очереди 34-летняя женщина увидела деньги в открытом банкомате, забрала их и перевела на свой счёт.

Полицейские установили личность подозреваемой с помощью камер видеонаблюдения. Женщина была доставлена в отдел для разбирательства. Ранее она уже привлекалась к ответственности.

Возбуждено дело по статье «Кража». За такое преступление по закону могут приговорить к штрафу или лишению свободы - до двух лет.