В Калуге женщина похитила деньги из банкомата
В Калуге возбудили уголовное дело после того, как у местного жителя пропали более 5 тысяч рублей, сообщили 23 сентября в полиции.
Мужчина пришёл к банкомату, чтобы положить деньги на счёт, и внёс туда 6 000 рублей. Из-за технической неполадки операция не прошла, и банкомат вернул только 800 рублей. Остальные купюры остались в приёмнике, но мужчина этого не заметил и ушёл.
Стоявшая в очереди 34-летняя женщина увидела деньги в открытом банкомате, забрала их и перевела на свой счёт.
Полицейские установили личность подозреваемой с помощью камер видеонаблюдения. Женщина была доставлена в отдел для разбирательства. Ранее она уже привлекалась к ответственности.
Возбуждено дело по статье «Кража». За такое преступление по закону могут приговорить к штрафу или лишению свободы - до двух лет.