Женщину в Калуге подозревают в фиктивной регистрации 13 иностранцев

В Калуге возбудили уголовное дело против 38-летней местной жительницы. Её подозревают в том, что она незаконно оформила регистрацию по месту пребывания для 13 иностранных граждан в своей квартире.

Как выяснили полицейские, ни один из этих людей там на самом деле не жил. Регистрация была чисто формальной. По словам женщины, она делала это бесплатно, без цели заработать.

Однако даже безвозмездное оформление фиктивной регистрации является нарушением закона. За это предусмотрена уголовная ответственность.

Сейчас в отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Она обязана явиться по первому вызову и не покидать город. Расследование продолжается.

По закону за такое преступление грозит штраф или лишение свободы - до трёх лет, пояснили 23 сентября в полиции.