Житель Обнинска вложил в фальшивую биржу 50 000 рублей

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Местный житель стал жертвой обмана и потерял 50 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже, сообщили 23 сентября в полиции.

По его словам, с ним связалась женщина по телефону и предложила научить, как приумножать деньги через инвестиции. Она убедила мужчину скачать специальное приложение и начать переводить деньги между своими счетами якобы для «торговли на бирже».

Несколько дней он выполнял указания собеседницы, вкладывая всё больше средств. Когда попытался вывести накопленные деньги — оказалось, что сделать это невозможно. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сейчас правоохранители расследуют случившееся. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.