Быстрыкин опять напомнил про избиение подростков в Калужской области
Криминал

Быстрыкин опять напомнил про избиение подростков в Калужской области

Дмитрий Ивьев
22.09, 09:00
Этот инцидент произошел еще в марте нынешнего года в городе Белоусово Жуковского района. Весной глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому случаю. Однако никого до сих пор не привлекли к ответственности.

В воскресенье, 21 сентября, Бастрыкин вновь напомнил об этом случае.

По версии следствия, группа подростков избила двоих 14-летних школьников по малозначительному поводу. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация.

Как пояснили в Следственном комитете, расследование по делу уже завершилось, его передали в прокуратуру, но оттуда вернули для дополнительного следствия.

