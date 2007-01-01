Быстрыкин опять напомнил про избиение подростков в Калужской области

Этот инцидент произошел еще в марте нынешнего года в городе Белоусово Жуковского района. Весной глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому случаю. Однако никого до сих пор не привлекли к ответственности.

В воскресенье, 21 сентября, Бастрыкин вновь напомнил об этом случае.

По версии следствия, группа подростков избила двоих 14-летних школьников по малозначительному поводу. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация.

Как пояснили в Следственном комитете, расследование по делу уже завершилось, его передали в прокуратуру, но оттуда вернули для дополнительного следствия.