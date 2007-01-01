Афиша Обнинск
В Людиново бывшая сотрудница почты украла из кассы почти 300 тысяч рублей
Криминал

В Людиново бывшая сотрудница почты украла из кассы почти 300 тысяч рублей

Дарья Джуманова
22.09, 08:45
0 341
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в пятницу, 19 сентября.

Используя служебное положение, женщина в феврале этого года похитила из кассы более 260 тысяч рублей. Чтобы скрыть хищение, она вносила в компьютерную систему фиктивные данные о выплатах, которых на самом деле не было.

Суд признал её виновной и назначил наказание — четыре с половиной года колонии общего режима с запретом работать на почте. Однако приговор не сразу вступит в силу: осужденной дали отсрочку до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет. Кроме того, с нее взыскали весь причиненный материальный ущерб в пользу государства.

