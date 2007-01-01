Афиша Обнинск
Криминал

В Калужской области поймали молодого курьера мошенников

Дарья Джуманова
19.09, 11:58
В отношении 18-летнего жителя Брянской области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 19 сентября.

По данным следствия, неизвестный позвонил пожилой женщине, представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее счета якобы покушаются мошенники. Чтобы спасти деньги, он посоветовал снять все накопления — 800 тысяч рублей — и передать их «инкассатору» ЦБ. Этим «инкассатором» как раз и должен был стать задержанный.

К счастью, женщина оказалась бдительной. Она не поверила сладким речам злоумышленников и обратилась в полицию.  В момент передачи денег в Малоярославце молодого человека и задержали с поличным.

Теперь ему грозит серьезное наказание — вплоть до 10 лет лишения свободы.

