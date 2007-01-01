В Калуге 18-летний парень с ножом ограбил магазин

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое с применением оружия, сообщили 19 сентября в полиции.

По версии следствия, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришёл в один из сетевых магазинов, взял две бутылки алкоголя и несколько плиток шоколада, часть товара спрятал под одеждой, а другую - оставил в зале. Пытаясь выйти без оплаты, он был остановлен кассиром и сотрудником магазина.

В ответ на требование вернуть похищенное парень достал складной нож с выкинутым лезвием и продемонстрировал его, вызвав у мужчины страх за свою жизнь. Угрожая оружием, молодой калужанин ушел.

Ущерб составил около 1400 рублей. Дело передано в суд.