В Калуге мужчина убил знакомого бейсбольной битой

В четверг, 18 сентября, стало известно о завершении расследования уголовного дела, которое завели в мае нынешнего года после трагедии в деревне Тимошево.

По версии следствия, местный житель у своего дома семь раз ударил знакомого бейсбольной битой по голове. Пострадавший умер от полученных травм.

- В ходе расследования установлено, что мужчины были давно знакомы и ранее неоднократно конфликтовали, - сообщили в Следственном комитете. - Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы подследственный страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими во время содеянного.

Обвинение будет требовать отправить подозреваемого на принудительное лечение.