Жителю Малоярославца грозит десять лет колонии за наркотики
Криминал

Жителю Малоярославца грозит десять лет колонии за наркотики

Дарья Джуманова
18.09, 12:33
36-летнему мужчине предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 18 сентября.

По данным следствия, летом этого года он нашёл и забрал «закладку» с запрещённым веществом. Наркотик массой более 1,3 грамма он хранил для собственного употребления.

Обнаружили и изъяли находку сотрудники полиции. Теперь мужчине грозит серьёзное наказание — вплоть до 10 лет лишения свободы.

