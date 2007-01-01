Жителю Малоярославца грозит десять лет колонии за наркотики

36-летнему мужчине предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 18 сентября.

По данным следствия, летом этого года он нашёл и забрал «закладку» с запрещённым веществом. Наркотик массой более 1,3 грамма он хранил для собственного употребления.

Обнаружили и изъяли находку сотрудники полиции. Теперь мужчине грозит серьёзное наказание — вплоть до 10 лет лишения свободы.